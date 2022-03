Philipe Sampaio, zagueiro de 27 anos - Divulgação/Guingamp

Philipe Sampaio, zagueiro de 27 anosDivulgação/Guingamp

Publicado 02/03/2022 12:47

Rio - Primeiro reforço da era John Textor, o zagueiro Philipe Sampaio teve a possibilidade de permanecer na Europa. De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, antes de fechar com o Glorioso, o defensor teve uma proposta do Lech Poznan, líder do Campeonato Polonês.

Philipe Sampaio estava no Guingamp, da Segunda Divisão francesa. Ele assinará um contrato de três anos com o Botafogo, renovável por mais uma.

No Brasil, Philipe Sampaio coleciona passagens por São Paulo, Santos e Paulista. Ainda novo, foi contratado pelo Boavista, de Portugal, e iniciou sua trajetória no futebol europeu. Depois disso passou por Akhmat Grozny, da Rússia, voltou para o futebol português, onde atuou por Feirense e Tondela, até chegar ao Guingamp.