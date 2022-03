John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo tem negociação encaminhada com Vitinho, do Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O atacante de 22 anos está no clube ucraniano há seis meses e pode seguir um novo destino, devido à paralisação na liga local. Por outro lado, Alvinegro monitora com cautela a situação do atleta. A informação é do jornalista Matheus Medeiros.

Após a invasão da Rússia na Ucrânia, diversos jogadores brasileiros deixaram o território ucraniano e estão em busca de novos clubes para não ficarem parados. Para poder servir de exemplo, o São Paulo estuda também a situação do atacante David Neres, segundo o portal "LANCE".

De acordo com o portal "GE", o Alvinegro disputa Vitinho com o Athletico-PR, clube que o revelou, Internacional e mais dois clubes paulistas, ainda não identificados. O contrato do atacante com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, encerra em junho de 2026, com multa rescisória de 6 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões).