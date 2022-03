Luis Castro treinador - técnico - reprodução do instagram

Luis Castro treinador - técnicoreprodução do instagram

Publicado 02/03/2022 17:39

Rio - A multa rescisória do técnico Luís Castro com o Al-Duhail, do Catar, ainda movimenta a negociação para ser anunciado pelo Botafogo. Nesta quarta-feira (2), o repórter e setorista do portal "GE", Davi Barros, explicou a situação do treinador português no "Seleção SporTV", do Grupo Globo.

"Luís Castro por enquanto continua no Qatar. Mas já deu o sim para o Botafogo. A intenção é que treine o time nos próximos jogos, mas ainda está pegando a questão da multa rescisória. O Al-Duhail bate o pé e cobra a multa rescisória, de cerca de R$ 7 milhões, o John Textor está tentando negociar", afirmou.

"Por enquanto só falta isso para ser amarrado. Ele já disse que tem interesse em treinar o Botafogo, que o tem como plano A, B e C para a saída do Enderson (Moreira). A questão é quando ele vem, quando o John Textor vai pagar essa multa de R$ 7 milhões", completou.