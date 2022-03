Cristina Mendonça é musa do Botafogo - Divulgação

Publicado 03/03/2022 09:30

Rio - Cristina Mendonça, musa do Botafogo, fez um ensaio para celebrar sua liberdade. Ela diz que não está à procura de um grande amor. "Ser solteira não é sinônimo de estar procurando alguém. Muitas pessoas também confundem solteirice com carência ou solidão. Fico com quem eu quero, beijo na hora que quero, e assim me empodero das minhas escolhas. Eu digo não aos padrões e isso é libertador", conta a modelo.