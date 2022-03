John Textor busca reforços - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/03/2022 10:30

Rio - De olho em reforços para o elenco, o Botafogo tem mais um nome na mira. De acordo com o portal "UOL", o zagueiro Bruno Pirri, de 29 anos, que atualmente defende o Kunshan FC, da Segunda Divisão da China, pode acertar com o clube carioca.

Revelado na base do Athletico-PR, o defensor atuou por Ceará e Figueirense, mas desenvolveu a maior parte da carreira atuando fora do Brasil. Ele jogou pelo Jaguares Chiapas e Cafetaleros de Tapachula, do México, Vitória de Guimarães, de Portugal e agora do Kunshan FC.

Com a chegada de John Textor, investidor norte-americano, o Botafogo tem buscado a contratação de jogadores que atuam no exterior em mercados menos badalados para reforçar o elenco.