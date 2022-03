John Textor assina contrato da compra por 90% da SAF do Botafogo - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 03/03/2022 17:54

Rio - O investidor John Textor comemorou o acerto com o Botafogo após assinar o contrato para a compra de 90% da SAF nesta quinta-feira. O empresário norte-americano aproveitou para mandar um recado à torcida alvinegra e mostrou otimismo com o futuro do clube carioca.

"Olá, torcedores do Botafogo. Muito obrigado por me convidar para fazer parte da família. Vamos trabalhar juntos para fazer o Botafogo ser Glorioso novamente. Estou muito grato por essa oportunidade, honrado pela confiança que depositaram em mim e cada vez mais apaixonado pela torcida do Botafogo", destacou John Textor.

"Estou muito orgulhoso de fazer parte dessa família: sou mais um escolhido. Vim para construir um time campeão e farei o meu melhor para isso. Vamos trabalhar todos os dias para levar o Botafogo de volta ao seu lugar na história", concluiu.