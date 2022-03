John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/03/2022 15:49 | Atualizado 03/03/2022 15:55

Rio - O empresário John Textor assinou o contrato definitivo de 90% para compra da SAF do Botafogo nesta quinta-feira. O investidor norte-americano anunciou o acerto com o Alvinegro nas redes sociais com a hashtag "#TimeToSetFire" (É hora de botar fogo!).

"Há de ser nosso imenso prazer te ver mais uma vez vencer. É tempo de mudança, é hora de colocar fogo!", diz o texto na publicação.



Neste caso, o Botafogo deve receber nos próximos dias o aporte de R$ 100 milhões do empresário John Textor. Além disso, o documento assinado concede ao Alvinegro que tome medidas concretas no mercado de transferência de jogadores.