Durcesio Mello e John TextorDivulgação

Publicado 04/03/2022 15:24

Rio - O presidente Durcesio Mello, do Botafogo, celebrou o desfecho positivo das negociações pela venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube ao empresário John Textor, oficializada na última quinta-feira (3). Em vídeo publicado nas redes sociais, o mandatário do Alvinegro deu as boas-vindas ao novo investidor.

"Torcida alvinegra, hoje é um dia histórico. O Botafogo, de grandes tradições e glórias, agora também vai mirar o futuro e tornar-se protagonista. Nossa gestão tem orgulho de ter encontrado um grande parceiro como John Textor, um investidor sério, cuidadoso e responsável, que certamente será um grande guardião do nosso futebol. Inicia-se uma nova era, e assim damos as boas-vindas ao John Textor. Estaremos aqui para dar todo o suporte necessário para ele. Um grande abraço a todos e saudações alvinegras", disse Durcesio.

Após a assinatura definitiva do contrato que repassa 90% das ações do Botafogo ao empresário, o clube já prepara os cofres para receber a quantia de R$ 100 milhões, referentes a primeira parcela da negociação. O montante será utilizado para reforçar o elenco visando as competições nacionais.