Renzo Saravia, ex-lateral de Internacional e PortoDivulgação

Publicado 04/03/2022 16:35

Rio - De olho na janela de transferências antes do Campeonato Brasileiro, o Botafogo estuda oficializar uma proposta ao lateral-direito Renzo Saravia, ex-Porto e com passagem pelo Internacional. O jogador de 28 interessa ao alvinegro, que analisa sua situação física. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

De acordo com a publicação, a diretoria do Botafogo analisa criteriosamente para se resguardar antes de oficializar uma oferta de contrato. A ideia inicial é de oferecer vínculo até o fim desta temporada, com a possibilidade de extensão por mais um ano.

Saravia rescindiu seu contrato com o Porto no último mês e carrega boa passagem pelo Internacional nas duas últimas temporadas. O lateral-direito surge como possibilidade após as negociações do Botafogo com Gilberto, do Benfica, travarem por exigências.