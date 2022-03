Cavani, atacante da Seleção Uruguaia e do Manchester United - AFP

Publicado 04/03/2022 13:45

Rio - A oficialização da SAF do Botafogo repercutiu na imprensa europeia. O jornal espanhol "AS" dedicou parte do seu noticiário para abordar o futuro do Glorioso sob o comando do investidor John Textor. Entre os assuntos abordados estiveram contratações e os nomes do atacante uruguaio Cavani e do lateral-esquerdo Marcelo apareceram.

A publicação afirmou que o clube carioca não medirá esforços para trazer nomes conhecidos mundialmente para reforçar o seu plantel. Segundo o veículo, o Glorioso sonha com a contratação da dupla, que está em final de contrato com os seus respectivos clubes. O As afirma ainda que defensor brasileiro parece o mais viável.

Marcelo declarou recentemente que pretende se aposentar no Real Madrid, mas de acordo com o jornal, o seu futuro parece mais distante do clube espanhol. A publicação também ressalta que apesar de ter sido revelado pelo Fluminense, o lateral nunca escondeu que o seu clube do coração é o Botafogo.



Sobre Cavani, o jornal afirma que o uruguaio interessa John Textor para o Botafogo e também está no radar. De acordo com a publicação, o novo poderio financeiro do clube carioca poderia aproximar o uruguaio do Glorioso.