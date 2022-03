Luis Castro será o treinador do Botafogo - Reprodução

Publicado 05/03/2022 15:06

Rio - O Botafogo deve esperar mais alguns dias para poder anunciar a contratação do técnico português Luís Castro. De acordo com o site "ge", a diretoria alvinegra chegou a um acordo com o Al-Duhail, do Catar, que aceitou liberar o treinador em até duas semanas.

Isso porque o Al-Duhail, mesmo sem pretensões na Qatar Stars League, ainda disputa a Copa do Emir, que tem final prevista para o dia 18 de março. A equipe comandada pelo português entra em campo pelas quartas de final do torneio neste domingo, às 10h50, contra o Al-Sailiya.

Existe a possibilidade de o clube catari liberar o treinador antes do previsto em caso de uma eliminação precoce no torneio - o Al-Sailiya, adversário deste fim de semana, luta contra o rebaixamento na divisão nacional e o favoritismo é grande para o time de Castro.

Com o acordo entre as partes, o pagamento da multa rescisória fica em segundo plano, como aponta a informação publicada. O empresário norte-americano John Textor indicou anteriormente que pagaria a quantia de R$ 7 milhões para quebrar o contrato de Luís Castro.

Internamente, o Botafogo vê como um ponto positivo o interesse do português em treinar o Al-Duhail nos últimos jogos, principalmente com a chance de conquistar o título da Copa do Emir. O clube exerga que o treinador está mostrando "profissionalismo e comprometimento".