John TextorVitor_Silva

Publicado 06/03/2022 12:59

De cara nova após a transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e compra de 90% dos ativos pelo investidor estadunidense John Textor, o clube está atrás de reforços e quer, pelo menos, dois laterais-esquerdos para compor o elenco a fim de disputar o Campeonato Brasileiro. A informação foi dada pelo jornalista Thiago Franklin, do "Canal do TF".

Segundo ele, negociações estão acontecendo. Jogadores experientes estariam sendo contatados, assim como atletas dentro do padrão.

No elenco profissional, o Botafogo tem apenas Carlinhos (com grave lesão no joelho e deve retornar só no fim do ano), Hugo (em transição após lesão muscular) e Jonathan Silva (que tem contrato de empréstimo ate o meio do ano).

Contra a Portuguesa, no jogo do último domingo (27), o Glorioso entrou em campo com Vitor Marinho, lateral-direito improvisado, e Jefinho.

Ao fim do ano passado, com informação do jornal espanhol Sport de que Marcelo, lateral-esquerdo de 33 anos do Real Madrid, não teria o contrato renovado, o presidente Durcesio Mello demonstrou interesse pelo jogador.

Na época, Marcelo não escondeu que gostaria de vestir a camisa do Botafogo, seu clube de coração.

Com contrato até junho deste ano com o time europeu, o atleta despertou interesse do Trabzonspor Kulübü, da Turquia. Contudo, segundo o site "61saat", o estafe de Marcelo afirmou que eles não estão pensando na Turquia.