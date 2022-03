Luís Castro está a caminho do Botafogo - Reprodução

Luís Castro está a caminho do BotafogoReprodução

Publicado 06/03/2022 13:48

Nova era. Após a confirmação da chegada do técnico Luís Castro em até duas semanas, a diretoria do Botafogo estreitou mais as conversas com o português. A preocupação em garimpar talentos e oferecer condições ao comandante passa pelo olho clínico do grupo formado por John Textor, investidor do clube.

Luís Castro chega já em meio à temporada, visto que falta pouco tempo para as disputas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

Segundo o "Uol", a negociação com Renzo Saravia avançou. O lateral-direito teve contrato rescindido com o Porto recentemente e o Glorioso teria de arcar, a princípio, só com seus salários e luvas. O ex-Internacional seria uma alternativa para reforçar o time, já que Rafael, jogador da posição, está afastado por tempo indeterminado.

O nome de Kaio Pantaleão, do Krasnodar, da Rússia, também foi ventilado no Botafogo. Devido à paralisação do Campeonato Russo, ele teve seu contrato suspenso. Contudo, o empresário do atleta, Fábio Aurélio Rodrigues, inicialmente afirmou que não houve contato do Alvinegro.

A contratação de dois laterais-esquerdos também é prioridade do Botafogo, já que Carlinhos e Hugo estão lesionados e Jonathan Silva está emprestado até o meio do ano. Com isso, o clube conta com o jovem Jefinho e, improvisado, com Vitor Marinho.