Philipe Sampaio, zagueiro de 27 anos - Divulgação/Guingamp

Philipe Sampaio, zagueiro de 27 anosDivulgação/Guingamp

Publicado 06/03/2022 14:35

Rio - Novo reforço do Botafogo, o zagueiro Philipe Sampaio, de 27 anos, que atuava pelo Guingamp-FRA, desembarcou em São Paulo e virá ao Rio de Janeiro no início da semana para ser oficializado como novo jogador do Glorioso. A informação é do jornalista Fabiano Bandeira.

O defensor irá realizar exames médicos de praxe, passará por avaliações e deve assinar contrato válido por duas temporadas com o Botafogo, sendo renovável por mais um ano.

Philipe Sampaio será um dos contratados através do novo trabalho de scouting do clube. O zagueiro tem passagens pelas categorias de base de São Paulo e Santos, e atuou profissionalmente por clubes como Paulista (SP), Boavista (POR), Akhmat Grozny (RUS), Feirense (POR) e Tondela (POR). No Guingamp, o zagueiro fez 44 jogos e dois gols.

Ainda na próxima semana, o Botafogo deve anunciar a contratação do meia Lucas Piazón, do Braga-POR, que chega por empréstimo até o meio de 2023. O jogador fará segunda bateria de exames nesta segunda-feira (7) antes de assinar o contrato.