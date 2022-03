Renzo Saravia, ex-lateral de Internacional e Porto - Divulgação

Publicado 06/03/2022 17:03 | Atualizado 06/03/2022 17:15

Um reforço provável para a lateral direita do Botafogo é Renzo Saravia. Segundo informação do "Uol" e confirmação do globoesporte.com, o clube avançou na negociação com o jogador argentino e está otimista.

As conversas se estendem para um acordo para esta temporada, que termina em novembro, visto que haverá Copa do Mundo. O contrato deve prever possível renovação automática por mais um ano. A preocupação é pela condição física do atleta, que passou por lesões nos últimos anos. Contudo, a avaliação é positiva.

Saravia tinha contrato com o Porto, de Portugal até 2023, mas rescindiu recentemente. Ele defendeu o Internacional nas últimas temporadas e, com isso, adquiriu rodagem no futebol brasileiro.

O lateral foi revelado pelo Belgrado, e ainda passou pelo Racing, ambos clubes da Argentina.

O reforço é necessário para o Botafogo porque perdeu Rafael. O jogador da posição se machucou no primeiro jogo do ano e rompeu o tendão de Aquiles. Como a recuperação pode durar um semestre, o Alvinegro foi ao mercado para recompor o setor.