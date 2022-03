John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

John Textor, investidor do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/03/2022 14:32

Rio - O lateral-esquerdo Yoshimar Yotún, ex-jogador do Vasco, foi oferecido ao Botafogo. No entanto, a diretoria alvinegra analisou o jogador de 31 anos, que defende a seleção peruana e está livre no mercado, mas descartou a contratação. A informação é do portal "Torcedores.com".

Yoshimar Yotún Foto: Juan MABROMATA/AFP

Yotún estava no Cruz Azul, do México, mas deixou o clube mexicano na virada do ano. O lateral atuou pelo Vasco em 2013 e disputou 115 partidas. Pela seleção peruana, o jogador marcou seis gols. Além do Cruz-Maltino, o atleta teve passagens pelo Sporting Cristal, do Peru, Malmö, da Suécia, e Orlando City, dos Estados Unidos.

Anteriormente, o Botafogo sondou o lateral-esquerdo Fabrizio Anglieri, do River Plate. Por outro lado, o jogador argentino de 27 anos está priorizando uma transferência para a Europa nesta temporada.