Botafogo intensifica interesse em Marcelo e tenta reunião com jogador do Real Madrid | Botafogo | O Dia

Marcelo, do Real Madrid, é desejo do BotafogoFoto: Reprodução

Publicado 07/03/2022 12:52

O Botafogo corre atrás de reforços e tem interesse na contratação de Marcelo, lateral do Real Madrid, que tem contrato com o clube europeu até o meio do ano. De acordo com o perfil "Tua Estrela Te Conduz", no Twitter, o Alvinegro se move para ter uma reunião com o jogador para saber a posição dele em relação à volta ao Brasil.

A situação não é simples pela questão familiar e pelo falo de o jogador poder preferir ficar na Europa, segundo o "Canal do Fabiano Bandeira". O influenciador diz que Marcelo está mais maleável, mas fechar um acordo não é fácil.

Ainda há possibilidade de o Botafogo oferecer um projeto que envolva o pós-carreira do atleta com o apoio de John Textor, investidor da SAF.

Vale lembrar que o presidente Durcesio Mello, no fim do ano passado, já estava de olho no lateral. Com informação do jornal espanhol Sport de que o jogador não teria o contrato renovado com o Real Madrid, o Botafogo se mostrou interessado em propor um acordo.

Na época, Marcelo não escondeu que gostaria de vestir a camisa do Botafogo, seu clube de coração.