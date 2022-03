Kanu e Joel Carli, dupla de zaga do Botafogo para o confronto contra o Volta Redonda - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 07/03/2022 18:48

Rio - O Botafogo está escalado para o confronto contra o Volta Redonda, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, em confronto válido pela décima rodada do Campeonato Carioca.

O treinador interino Lúcio Flávio escalou o Alvinegro da seguinte forma: Gatito Fernández, Daniel Borges, Kanu, Joel Carli e Jonathan Silva; Barreto, Kayque, Raí, Luiz Fernando e Rikelmi; Matheus Nascimento. Para o banco de reservas, o técnico possui os seguintes atletas a disposição: Douglas Borges, Fabinho, Felipe Ferreira, Romildo, Gabriel Conceição, Reydson, Breno, Lucas Mezenga, Vitor Marinho, Jefinho, Juninho e Erison.

O Glorioso está atualmente na quarta colocação do Campeonato Carioca, com 16 pontos, e já está garantido nas semifinais da competição. O Volta Redonda está na 12ª colocação, sendo o lanterna do campeonato, com apenas cinco pontos.