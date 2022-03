Lúcio Flávio - Vitor Silva / Botafogo

Rio - O técnico interino do Botafogo, Lúcio Flávio, tem conversas em andamento com o Paraná Clube para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Com a iminente chegada de Luís Castro, o treinador tem futuro incerto no Alvinegro. A informação é do portal "GE".

Lúcio Flávio e Paraná iniciaram as tratativas desde a semana passada, e possuem a expectativa para avançar com o acerto do técnico. Rubens Ferreira, presidente do Paraná, revelou após a derrota no último domingo para o Rio Branco-PR, que o futuro treinador está encaminhado, mas que não poderia dizer o nome por estar vinculado a outro clube.

Revelado nas categorias de base do Paraná, Lúcio Flávio estava na comissão técnica do clube paranaense até 2020. Em seguida, foi contratado pelo Botafogo para integrar a comissão permanente. Ao todo, o técnico interino assumiu em oito partidas, com três vitórias e cinco derrotas.