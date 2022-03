Durcesio Mello e John Textor - Divulgação

Publicado 07/03/2022 10:00

Rio - O lateral-direito Renzo Saravia está bem perto de ser anunciado como reforço do Botafogo. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Glorioso tem um acerto verbal com o argentino e o aguarda nos próximos dias para anunciá-lo oficialmente.

De acordo com Nicola, o Botafogo irá desembolsar cerca de 1,1 milhão euros por ano (R$ 6,1 milhões) pelo jogador. Os valores são aproximadamente de R$ 470 mil por mês, incluindo o décimo terceiro salário. Além disso, o Botafogo ainda pagará uma quantia em comissão ao empresário de Saravia, que está livre no mercado depois de ter rescindido com o Porto no ano passado.

Revelado pelo Belgramo, Saravia se destacou pelo Racing, sendo campeão do Campeonato Argentino pelo clube de Avellaneda. Seu bom momento, o fez ser contratado pelo Porto. Nas duas últimas temporadas, o lateral-direito foi jogador do Internacional.