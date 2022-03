Wanderson foi um dos destaques do Krasnodar nas últimas temporadas - Epsilon/Getty Images

Publicado 07/03/2022 17:35

Rio - O atacante Wanderson, do Krasnodar, da Rússia, chamou a atenção dos dirigentes do Botafogo nos últimos dias, e entrou no alvo do Alvinegro. No entanto, o Glorioso terá um grande concorrente na disputa pelo atleta. Segundo o portal "GE", o Internacional já entrou em contato com os representantes do jogador, em busca de um empréstimo com opção de compra.

Ainda segundo o jornal, o valor estipulado em contrato pelo Colorado seria de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24,7 milhões, na cotação atual). No entanto, o time gaúcho arcaria apenas com os salários do atacante enquanto estivesse emprestado ao clube.

O atleta, inclusive, já demonstrou interesse em voltar ao Brasil. Vale destacar que o contrato do jogador com o clube da Rússia era ate o final de 2024, mas foi suspenso por conta dos conflitos liderados por Vladimir Putin.

"Quero atuar em meu país este ano. Estou muito motivado para isso. Algumas coisas

têm surgido nos últimos dias e espero bater o martelo em breve para, enfim, atuar em

um Campeonato Brasileiro, que é um sonho", afirmou o atleta.