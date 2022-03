botafogo - vitor silva / botafogo

Publicado 07/03/2022 21:33 | Atualizado 07/03/2022 21:49

Com atuação de gala, o Botafogo passou o carro em Volta Redonda, ganhou por 5 a 0, no Nilton Santos, e subiu para a terceira posição na tabela da Taça Guanabara, com 19 pontos, mesma pontuação do Vasco, quarto colocado, mas o Alvinegro leva a melhor no saldo de gols. Com isso, o adversário do Alvinegro na semifinal vai sendo o Flamengo. Os gols foram marcados por Carli, Mezenga, Rikelmi e Erison, duas vezes.



Foi um primeiro tempo de amplo domínio do Botafogo, que fez 1 a 0 e poderia ter feito mais. O jovem Matheus Nascimento teve uma boa chance no primeiro minuto, mas o atacante de 18 anos desperdiçou grande oportunidade. Porém, aos nove, Carli marcou de cabeça. Daniel Borges cobrou escanteio açucarado, e o zagueiro subiu sozinho para marcar.



Aos 38, Luiz Fernando quase marcou o segundo do Botafogo. Rikelmi deu boa bola para Raí na área pela linha de fundo, ele bateu cruzado, e por pouco, o camisa 19 não alcançou. Dois minutos depois, Matheus Nascimento desperdiçou uma chance clara cara a cara com o goleiro. O garoto tabelou com Rikelmi, saiu cara a cara com o goleiro, mas tentou driblá-lo ao invés de chutar, e Vinícius Dias voou na bola para evitar o golaço.

O Voltaço só começou a conseguir sair da pressão na reta final e assustou com Lelê aos 28, quando Carli salvou ao bloquear o chute, e em cabeçada de Luiz Paulo aos 45. Resultado parcial, entretanto, não era bom para ninguém: Volta Redonda seguia na lanterna, e Botafogo precisa de mais um gol para conseguir ultrapassar o Vasco na classificação.



Na segunda etapa, o Volta Redonda começou assustando o Botafogo. Aos 12 minutos, após bate-rebate, Lelê chutou, bola desviou, voltou para Pedrinho, que bateu cruzado, e Alemão desviou mandando no cantinho, mas sem tanta força, e deu tempo de Gatito salvar e evitar o empate do Voltaço.

Aos 18, o Alvinegro respondeu. Raí fez boa jogada na entrada da área, bateu no cantinho e viu a bola tirar tinta da trave. Mas, aos 30, mais um zagueiro botou a bola para dentro. Dessa vez foi o Lucas Mezenga, mas de novo em cobrança de escanteio. Barreto desviou de cabeça na primeira trave, e o garoto veio de trás livre para completar para as redes e deixar o Alvinegro na frente do Vasco na tabela.

Aos 41, Rikelmi deixou o dele. Após linda jogada de Romildo pela direita, que chegou à linha de fundo e tocou para trás na área. O jovem, de primeira, bateu bonito para fazer o terceiro do jogo. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

O Botafogo ainda conseguiu fazer mais dois, ambos marcados por Erison, que entrou aos 40 do segundo tempo. Em sete minutos, o atacante comemorou duas vezes. A primeira foi aos 45. Juninho achou bem Luiz Fernando na direita, e ele deu o passe com açúcar para o atacante, sozinho no meio da área, só completar para a rede.

Aos 47, Erison fechou o caixão. Romildo tocou para Juninho na linha de fundo, ele cruzou rasteiro, a bola passou pelo goleiro e por Alemão, e Erison só empurrou para a rede de novo.