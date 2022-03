Lucio Flavio - Vitor Silva / Botafogo

Lucio FlavioVitor Silva / Botafogo

Publicado 08/03/2022 10:00 | Atualizado 08/03/2022 11:35

Rio - O técnico interino do Botafogo, Lucio Flavio abordou o interesse do Paraná em contratá-lo para assumir o comando do Tricolor na disputa da Série D. O ex-jogador afirmou que o seu foto está no Botafogo e que irá permanecer no clube carioca, enquanto for avaliado com confiança pelos dirigentes.

"Sou auxiliar do clube, e o clube vive esse momento de transição. Tive a possibilidade de estar à frente nesses últimos jogos aqui, todos são conhecedores da minha história lá no Paraná como atleta e também até na mudança de função e é normal que isso aconteça (o interesse). O foco aqui é continuar o trabalho no clube. Enquanto tiver a confiança do departamento futebol, vamos continuar nosso trabalho com foco total nessa reta final de Estadual", disse após a goleada por 5 a 0 contra o Volta Redonda.

Um assunto abordado pelo técnico interino foi a saída de Eduardo Freeland, anunciado como novo diretor de futebol do Bahia. Lucio Flavio fez elogios ao ex-dirigente do Botafogo.



"Em relação ao Freeland, até pelo bom trabalho que fez conosco no ano passado, é um profissional que está buscando seu espaço, por ter tido essa notoriedade acaba tendo possibilidades de saída. É uma situação normal que ocorre dentro do futebol. Quem conviveu com ele tem que agradecer por todos esses momentos que passamos e desejar sucesso em sua carreira", disse.