Eduardo Freeland deixa o Botafogo e assume cargo de diretor executivo do Bahia - Vitor Silva/Botafogo

Eduardo Freeland deixa o Botafogo e assume cargo de diretor executivo do BahiaVitor Silva/Botafogo

Publicado 08/03/2022 18:44

Rio - O ciclo de Eduardo Freeland com o Botafogo chegou ao fim. O então diretor da base Alvinegro aceitou a proposta do Bahia e se tornou diretor executivo do Tricolor de Aço na última quinta-feira. O profissional liderou o departamento de futebol no acesso do Alvinegro à elite do Campeonato Brasileiro no ano passado.



Com a chegada de André Mazzuco, Freeland havia sido chamado por John Textor, dono do Botafogo, para voltar a trabalhar com base e comandar as categorias inferiores do Glorioso. Ele aceitou e chegou a viajar para Londres, mas, dias depois, aceitou a proposta do Bahia para a missão de reconstruir o Tricolor.



Ao LANCE!, o executivo enviou uma carta de despedida do Botafogo. Entre vários itens, Freeland ressalta a gratidão a Durcesio Mello, presidente do Glorioso, funcionários, jogadores e à torcida do Glorioso.

CARTA DE DESPEDIDA DE EDUARDO FREELAND



"GRATIDÃO!!!



Hoje encerro minha quarta passagem pelo Botafogo FR.



Quando aceitei o convite do Presidente Durcesio Mello, me foi dada uma meta: subir para a série A.

Mas esse era apenas o primeiro degrau da meta traçada por mim nos 4 anos que teríamos pela frente: colocar o Botafogo entre os maiores do país e das Américas (como em décadas passadas) e devolver ao Botafoguense o orgulho de ser Botafogo.



A partir de agora torcerei para que o clube, liderado pelo John Textor (a quem agradeço imensamente o reconhecimento e o convite para continuar no projeto), consiga conduzir o clube a novas glórias!



Ao chegar em 26/01/2021, o cenário era devastador e o Botafogo teria pela frente o que muitos disseram que seria: o ano mais difícil da história do clube.

Mas juntos (atletas, comissão técnica e funcionários) conseguimos levar o Botafogo FR de volta a divisão de elite do futebol brasileiro.



Os meus mais profundos agradecimentos aos atletas, liderados pelo nosso capitan Carli, por acreditarem em mim e no meu trabalho. Às comissões técnicas que conviveram comigo neste período e compartilharam de experiências e conquistas. Aos funcionários do futebol, de enorme competência e impressionante dedicação, que fez o Botafogo sobreviver nos momentos mais difíceis da história recente e poder, hoje, estar vislumbrando um futuro promissor.

Externo ainda minha gratidão ao Diretor de negócios, Lenin Franco, ao Diretor Financeiro, José Parrode, ao Gerente de Comunicação, Julio Gracco, ao Advogado Dr. André Alves e suas respectivas áreas e profissionais que foram FUNDAMENTAIS no resultado que tivemos em 2021.



Aos torcedores que querem ver o Botafogo vitorioso novamente: vocês são FANTÁSTICOS! Estiveram “por perto” mesmo durante a reclusão da pandemia, e quando voltaram aos estádios foram nossos principais aliados e incentivadores nos momentos que mais precisamos!! MUITO OBRIGADO!! Nao deixem de cobrar o que entenderem que deva ser cobrado, mas SEMPRE APOIEM OS JOGADORES, PRINCIPALMENTE DURANTE OS 90 MINUTOS! Apenas eles, em campo, podem devolver o Botafogo que queremos!!



E encerro este texto para agradecer ao Vice Presidente, Vinícius Assumpcão e, em especial, ao Presidente Durcesio Mello que acreditou no meu trabalho incondicionalmente e que foi um exemplo de humildade e respeito e trabalho.



MEUS SINCEROS, MUITO OBRIGADO!



Desejo muito sucesso a esse novo momento do BOTAFOGO! Clube ao qual tenho enorme gratidão e ao qual dediquei 9 anos de muito trabalho e que resultaram em títulos e na revelação de jogadores.



Espero um dia poder voltar a fazer parte dessa belíssima história do GLORIOSO!"