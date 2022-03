Matheus Peixoto jogando pelo Metalist Kharkiv - Foto: Reprodução Instagram

Publicado 08/03/2022 14:54

Por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia, os campeonatos locais estão suspensos. Por isso, o mercado da bola está em movimento e clubes estão de olho em jogadores livres. Matheus Peixoto, de 26 anos e atualmente atleta do Metalist Kharkiv, da Ucrânia, é mira do Botafogo. Segundo o "Canal do Nicola", o Alvinegro é um dos clubes que abriram conversas pela contratação do centroavante.

Além do Glorioso, Athletico-PR, Ceará, Grêmio, Internacional e América-MG também iniciaram contatos. De acordo com o canal, Cruzeiro, Avaí, Atlético-GO e Coritiba estariam interessados. O jogador também foi sugerido no Palmeiras, que busca um centroavante com urgência. Contudo, a diretoria do clube paulista pediu mais alguns dias para responder aos representantes do atleta.

Ano passado, Matheus Peixoto pertencia ao Red Bull Bragantino, mas foi emprestado ao Juventude, time em que se destacou no Campeonato Brasileiro.

De volta ao Brasil, o jogador desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na noite desta segunda-feira (7). Ele disse que foi liberado para uma transferência por empréstimo.

"Tenho falado com o meu empresário, pois até então não tinha uma situação definida no clube, se iam esperar o campeonato voltar ou se emprestava até junho, mas parece que vai ser até dezembro para fechar o ano no Brasil. Nessa semana eles decidiram nos emprestar para o futebol brasileiro ou outro lugar a nosso critério", afirmou Matheus Peixoto ao "Lance!", ao chegar no Brasil.