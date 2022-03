Matheus Nascimento, atacante do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/03/2022 20:54

Rio - A convocação do atacante Matheus Nascimento, do Botafogo, para a Seleção sub-20, não surpreendeu o comentarista Henrique Fernandes, do Grupo Globo. Nesta terça-feira, o jornalista destacou no "Seleção SporTV", o desempenho do jovem jogador do Alvinegro e afirmou que "tem potencial para ser o centroavante que falta à Seleção".

"Chamo atenção para o Matheus Nascimento, podemos estar vivenciando momento histórico para um jogador com potencial gigantesco. Ele tem potencial para ser o centroavante que falta à Seleção Brasileira hoje. Tem característica para ser um jogador de área a nível internacional. Não sou só eu que estou falando. O Botafogo trabalha renovações para não perdê-lo de bobeira, é um moleque especial", afirmou Henrique Fernandes.

"Fez cinco gols jogando em um time frágil, com mudanças na comissão técnica. Sem Chay e Diego Gonçalves, o time procurava ele. Isso é simbólico, ganhar essa importância. É um campeonato histórico para ele e talvez para o futebol brasileiro. Tem garotos aparecendo nessa faixa etária, mas ele tem características raras", completou.