Philipe Sampaio - Divulgação

Philipe SampaioDivulgação

Publicado 09/03/2022 15:09

Rio - Após semanas de expectativa, o Botafogo anunciou nesta quarta-feira o primeiro reforço da chamada "Era John Textor". O zagueiro Philipe Sampaio, que atuava pelo do Guingamp, da França, é oficialmente jogador do clube de General Severiano. O atleta assinou por três temporadas.

Philipe foi revelado pelo Santos, mas deixou o Brasil muito cedo. Com 27 anos, o zagueiro atuou oito temporadas no futebol europeu. Além do Guingamp, o novo reforço alvinegro defendeu o Akhmat Grozny, da Rússia, o Feirense e CD Tondela, ambos de Portugal.

Philipe Sampaio será apresentado em coletiva de imprensa na próxima quinta-feira no Nilton Santos. Outro atleta que já fechou com o Botafogo e que deverá ser anunciado em breve é o meia Lucas Piazon, do Braga, de Portugal.