Publicado 09/03/2022 18:49

Rio - O limite da Fifa para contratar apenas dois jogadores de Ucrânia e Rússia, impediu uma investida do Botafogo no meia-atacante Pedrinho, do Shakhtar Donetsk. A diretoria alvinegra procurou os representantes do jogador, mas dessa vez, vão priorizar outros alvos para o clube carioca. A informação é do portal "UOL".

Sem Pedrinho, o Botafogo voltou a se concentrar no atacante Vitinho, do Dínamo de Kiev, e o zagueiro Kaio Pantaleão, do Krasnodar. Os contratos dos estrangeiros que atuam na Ucrânia foram suspensos até o dia 30 de junho.

No entanto, o pequeno prazo para elaborar uma proposta por algum jogador, deixou os clubes com dificuldade para investir. Além do Botafogo, o meia Pedrinho desperta interesse do Everton e Wolverhampton, da Inglaterra.