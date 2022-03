John Textor assina contrato da compra por 90% da SAF do Botafogo - Foto: Divulgação/Botafogo

Rio - O apoiador Pedrinho, ex-jogador do Corinthians, é um dos alvos do Botafogo para a temporada. De acordo com informações do jornalista Marcos Bello Jr., da Rádio Transamérica, o Glorioso ganhou a concorrência de dois clubes da Inglaterra para disputar a contratação do brasileiro.

Segundo o repórter, as equipes são Everton e Wolverhampton. Revelado pelo Timão, Pedrinho defende o Shakhtar Donetsk e tem chances de atuar por outro clube durante a paralisação do futebol ucraniano. Além das equipes inglesas, os brasileiros Palmeiras, São Paulo e o próprio Corinthians teriam interesse no meia.

De acordo com informações do repórter, Pedrinho se sente tocado a aceitar a oferta de algum clube inglês para atuar no futebol europeu, no entanto, das equipes brasileiras o Botafogo é o clube que parece mais perto de um acordo com o jogador.

