Douglas Borges se firmou como titular do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 09/03/2022 18:39

Já classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, o Botafogo ainda tem na última rodada da fase de classificação a briga pelo terceiro ou quarto lugar com o Vasco, para definir quem irá enfrentar no mata-mata: Fluminense ou Flamengo. Os dois adversários, inclusive, foram muito superiores contra o Glorioso, e Daniel Borges admite que o time precisa melhorar em clássicos.



Nesta temporada, o Botafogo só venceu o Vasco por 1 a 0 e perdeu para o Fluminense (2 a 1) e para o Flamengo (3 a 1), gerando reclamações dos torcedores pelo desempenho.



"Torcida tem direito e razão. Nesse primeiro turno não fizemos bons clássicos contra as duas equipes. Mas continuamos trabalhando e nos preparando a cada dia. Conseguimos a classificação, que era o primeiro objetivo. Podemos passar da semifinal se estivermos focados", afirmou o lateral-direito.



Em terceiro lugar com a mesma pontuação que o Vasco (19 pontos), o Botafogo está à frente do rival no saldo de gols (8 contra 5). Se terminar em terceiro lugar, enfrentará o Flamengo, enquanto quem for o quarto jogará contra o Fluminense. Para Daniel Borges, o Glorioso não precisa escolher quem será o adversário.



"Sabemos e conhecemos a maneira que eles têm de jogar. Nós também temos nossa maneira e padrão de jogo. Tenho certeza de que estaremos preparados para quem vier", completou.