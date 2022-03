Lucas Piazón - Divulgação

Publicado 10/03/2022 16:13

Rio - Um dia após anunciar o primeiro reforço da "Era John Textor", o Botafogo oficializou mais uma contratação para temporada. O meia Lucas Piazón, de 28 anos, que estava no Braga, foi anunciado como jogador do clube carioca.

O brasileiro foi um pedido do técnico Luís Castro, que ainda não foi anunciado, mas irá dirigir o Glorioso. Piazón chega por empréstimo, sem custos, e assinou contrato até o meio de 2023. A opção de compra gira em torno de 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 9,92 milhões).

Tratado como joia na base do São Paulo, o meia se transferiu para o Chelsea, mas não obteve sucesso. O brasileiro acabou sendo emprestado diversas vezes até assinar em definitivo com o Braga. Além dos dois clubes, o meia também jogou no Reading e Fulham, da Inglaterra e também por clubes do futebol alemão, holandês, italiano e espanhol.

Antes de anunciar o meia, o Botafogo oficializou a chegada de Philipe Sampaio, que atuava pelo do Guingamp, da França. O Glorioso ainda busca outros reforços para fortalecer o elenco para a temporada de 2022.