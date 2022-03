John Textor assumiu oficialmente o comando do futebol do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/03/2022 11:00

Rio - Um dos principais destaques do Botafogo na Série B, o meia Luís Oyama pode retornar ao clube carioca. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Glorioso reabriu conversas com o Mirassol e a eliminação da equipe paulista na Copa do Brasil poderá facilitar o negócio.

De acordo com o site, a diretoria do Botafogo analisa a situação para ver se a nova investida será uma oferta por empréstimo ou uma proposta para contar com o jogador definitivamente. Segundo a nova cúpula de futebol alvinegro, Luís Oyama é visto como um bom nome para o atual elenco, além de aumentar a competitividade interna.

Apesar disso, a negociação não será fácil. Segundo o portal, existe interesse de outros clubes da Série A. Na última temporada, Oyama atuou em 32 partidas pelo Botafogo, fez dois gols e deu duas assistências.