Lucas Piazon é o novo reforço do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/03/2022 18:57

Rio - O meia-atacante Lucas Piazon, segundo reforço da "Era John Textor", destacou a oportunidade de vestir a camisa alvinegra e afirmou que quer fazer o clube "voltar a ser protagonista". Em entrevista ao site oficial do Alvinegro, o jogador de 28 anos revelou ansiedade para atuar nesta temporada.

"O Botafogo é um clube grande, de muita tradição e muita história. Queremos fazer o Botafogo voltar a ser protagonista e eu e quem estiver chegando vamos em busca disso. É um momento importante para o clube, um ciclo novo, todos estamos ansiosos em fazer um grande trabalho. Sei que as expectativas serão grandes em torno do Botafogo e estaremos prontos", destacou Lucas Piazon.

"Sou meia-atacante, acostumado a jogar pelos lados do campo, também posso jogar atrás do centroavante. Estou ansioso para ajudar o clube, ajudar os companheiros. Que a gente possa fazer um grande nesse novo momento do clube. Sei que o Botafogo tem uma torcida apaixonada, já vi muitos vídeos, estou ansioso para ter esse primeiro contato com vocês. Da nossa parte não vai faltar seriedade, empenho e muito trabalho", concluiu.