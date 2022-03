John Textor assumiu oficialmente o comando do futebol do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/03/2022 10:00

Rio - A grana pode pintar nos cofres do Botafogo nesta sexta-feira. De acordo com informações da Rádio Tupi, o investidor norte-americano John Textor deverá fazer um aporte de R$ 100 milhões para o clube de General Severiano.

Textor comprou 90% dos ativos da SAF do clube. O Botafogo anunciou no dia 3 de março a assinatura do contrato visando a transferência do controle do seu controle e explicou que faltava a conclusão de trâmites burocráticos para a redação final do documento, o que não impedia o anúncio da parceria.

Sob o comando do investidor norte-americano, o Botafogo teve como primeiros reforços Philipe Sampaio e Lucas Piazon. Além disso, o Glorioso negocia com outros atletas e tem acerto verbal com o técnico Luís Castro.