John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/03/2022 16:00

Rio - Renzo Saravia pode acertar com o Botafogo a qualquer momento. A negociação está avançada, mas o Alvinegro ainda aguarda o "ok" do empresário do lateral-direito argentino para fechar a contratação. A informação é do "Canal do TF".

Renzo Saravia, ex-lateral de Internacional e Porto Divulgação

Desta forma, caso a resposta seja positiva, o jogador de 28 anos vai realizar os exames médicos e assinar contrato até o fim de 2022, com cláusula de renovação automática até 2023.

Após a contratação do zagueiro Philipe Sampaio e do meia Lucas Piazon, o lateral-direito pode ser o terceiro reforço da "Era John Textor".