John Textor assina contrato da compra por 90% da SAF do Botafogo - Foto: Divulgação/Botafogo

John Textor assina contrato da compra por 90% da SAF do BotafogoFoto: Divulgação/Botafogo

Publicado 11/03/2022 15:33

Rio - O investidor norte-americano John Textor afirmou que o Botafogo deverá fechar com pelo menos mais seis reforços antes do começo do Campeonato Brasileiro. Ele afirmou isso, após ser questionado por um torcedor alvinegro nas redes sociais. Além disso, Textor confirmou o acerto com o técnico português Luís Castro.

"Não se preocupe, nós temos o treinador. Vamos contratar pelo menos mais seis jogadores antes do início da competição. Não temos muito tempo, mas estamos trabalhando muito duro", afirmou o investidor.

Desde que comprou 90% da SAF do Botafogo, John Textor já anunciou oficialmente dois reforços para o clube carioca: o zagueiro, ex-Guingamp, da França, e do meia-atacante Lucas Piazon, que veio emprestado pelo Braga, de Portugal.