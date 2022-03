Lucas Piazon é apresentado no Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/03/2022 17:42

Rio - O meia Lucas Piazon, novo reforço do Botafogo, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira e aproveitou para elogiar o técnico Luís Castro, sonho do Alvinegro, e que ainda está empregado no Al-Duhail, do Qatar. No entanto, o jogador de 28 anos afirmou que não teve contato com o treinador português.

"Na minha vinda para o Botafogo eu não tive nenhum contato do Luís Castro. Conheço ele mais pelo que os outros dizem dele, é superbem falado lá em Portugal. Ainda não tive nenhum contato com ele", afirmou.



Durante a coletiva, o meio-campista revelou que a SAF do Botafogo estava sendo bastante veiculada em Portugal. Além disso, afirmou que a expectativa pelo bom funcionamento da nova gestão não era apenas no Brasil.

"Sinceramente, lá em Portugal a mídia já estava mencionando o Botafogo, internamente comentamos sobre a venda, sobre o novo investidor e que o clube virá forte nos próximos anos. A expectativa não só aqui no Brasil como lá fora será grande", destacou Lucas Piazon.