John Textor, investidor do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/03/2022 21:35

Fernando Marçal Divulgação Rio - O lateral-esquerdo Marçal, do Wolverhampton, da Inglaterra, se animou com a proposta do Botafogo. No entanto, pediu para acertar por três anos de contrato, enquanto o Alvinegro encaminhou apenas dois anos. A informação é da jornalista Mariana Fontes, do Grupo Globo.

Por outro lado, as conversas seguem em andamento e contam com o aval do lateral-direito Rafael, com quem já jogou no Lyon, da França, e são amigos até hoje.

Com passagem pela base do Grêmio, Marçal tem passagens em Americana, Guaratinguetá, Torreense-POR, Nacional-POR, Benfica-POR, Gaziantepspor-TUR, Guingamp-FRA, Lyon-FRA e Wolves-ING. Ele disputou 16 partidas na atual temporada pelo time inglês.