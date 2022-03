Luis Castro será o treinador do Botafogo - Reprodução

Publicado 11/03/2022 17:57

Rio - O Botafogo acertou com Luís Castro para comandar o Alvinegro nesta temporada. O técnico português deve assinar por duas temporadas, apesar de ainda estar no comando do Al-Duhail, do Catar, pelas semifinais da Copa do Emir. A informação é do jornalista Pedro Sepúlveda, do portal "SIC Notícias".

Ainda de acordo com o jornalista português, Luís Castro deixará o Al-Duhail após a Copa do Emir. O time do Catar ainda será comandado pelo treinador na próxima segunda-feira, contra o Al-Sadd, às 13h45, pelas semifinais do torneio.

No entanto, caso seja eliminado, poderá antecipar sua viagem para o Brasil. Por outro lado, se avançar para a próxima fase, Luís Castro permanecerá no comando do Al-Duhail, até o dia 18, contra o Al-Gharafa ou Al Wakra.