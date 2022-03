O colombiano Dylan Talero, de 18 anos, reforçará o Botafogo Sub-20 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/03/2022 17:08

Anunciado para a equipe sub-20 do Botafogo na sexta-feira, o colombiano Dylan Talero é o primeiro nome de um projeto de intercâmbio entre os clubes de John Textor. O jovem de 18 anos, que estava no Florida FC, dos Estados Unidos, falou pela primeira vez como jogador do Glorioso e disse esperar evoluir seu futebol no Brasil.

"Sei que vou a melhorar muito como jogador e como pessoa. Tenho as qualidades para poder fazer coisas grandes aqui. Espero não decepcionar ninguém", disse o colombiano à Botafogo TV.



Chamado por Textor de 'Little Ronaldo' (Pequeno Cristiano Ronaldo), Talero acertou por três temporadas com o Botafogo e a expectativa é que já possa ser integrado aos profissionais a partir de 2023, após uma temporada de adaptação.

Na sexta, o jovem colombiano se encontrou com Matheus Nascimento, que é comparada pelos torcedor com Edinson Cavani. "Todo o grupo me recebeu muito bem, como se eu já fizesse parte da equipe. Fiquei feliz em conhecer o Pequeno Cavani, que também me recebeu de uma forma muito legal".