Presidente do Botafogo, Durcesio Mello, e o novo dono da SAF do clube, John Textor: nova Era já começouDivulgação

Publicado 12/03/2022 12:49

Se no campo o Botafogo ainda busca garantir o terceiro lugar no Campeonato Carioca, neste domingo às 16h contra o Audax, fora dele vê avanços na busca por contratações para reforçar o elenco para o Campeonato Brasileiro. Com o início da 'Era Textor', o Glorioso já anunciou dois jogadores (Philipe Sampaio e Lucas Piazon) e tem mais nomes para chegar.



Enquanto ainda aguarda a chegada do técnico Luís Castro, o Botafogo avança nas negociações com os jogadores aprovados para essa nova fase. O próximo que deve ser anunciado é Renzo Saravia, ex-Porto e Internacional, que já acertou com o clube.



O Botafogo também deve fazer nova proposta por Luís Oyama, do Mirassol, e tenta a contratação de Fernando Marçal, do Wolverhampton. O lateral-esquerdo de 33 anos tem conversas avançadas com o clube, segundo o site 'Uol', faltando acerto de tempo de contrato (ele pede três anos) e a negociação de uma liberação do clube inglês.



Marçal tem contrato apenas até o meio do ano e já está livre para acertar com um novo clube. Por isso, o Botafogo busca a liberação antes de 12 de abril, quando encerra a janela de transferências no Brasil. Entretanto, o lateral vem sendo titular, o que pode dificultar.



Além dos profissionais, o Botafogo também olha para o futuro. Após negociação travada em função do processo de venda do clube para Jhon Textor, o goleiro Tomate, que chamou a atenção na Copinha, chega ao sub-20 do Botafogo por empréstimo de um ano do Andirá-AC. Outro nome é o do colombiano Dylan Tolero, do Florida FC, outro clube de Textor, que chegou na sexta, dando início ao projeto de intercâmbio entre jogadores dos clubes do empresário americano.