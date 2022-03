Lucio Flavio no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Lucio Flavio no treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo.

Publicado 13/03/2022 15:30

Com jogadores machucados, suspensos e poupados, o Botafogo irá a campo neste domingo às 16h, contra o Audax em Angra dos Reis, com um time inteiramente reserva. Ainda sem os reforços para a temporada, o Glorioso conta com muitos jovens da base, que terão uma chance de mostrar serviço.



O técnico interino, Lucio Flavio, mandará a campo o seguinte time: Diego Loureiro; Vitor Marinho, Lucas Mezenga, Kawan e Reydson; Breno, Romildo e Juninho; Raí, Rikelmi e Erison.



O Fogão tá escalado para o duelo contra o Audax. #VamosBOTAFOGO



Apresentado por: @EstrelaBet pic.twitter.com/HaJXUgM2fU — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 13, 2022

O Botafogo está em terceiro lugar na Taça Guanabara e já está garantido na semifinal do Campeonato Carioca. Para se manter na posição e enfrentar o Flamengo, o Glorioso precisa vencer ou até empatar ou perder, caso o Vasco também tenha o mesmo resultado.