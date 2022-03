John Textor busca reforços para o Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo retomou as conversas com o volante Rafael Carioca, do Tigres, do México. Anteriormente, o Alvinegro se assustou com os valores oferecidos pelos empresários, o que afastou o clube carioca ainda com Eduardo Freeland, ex-dirigente, no comando da negociação. A informação é do "Canal do TF" e portal "GE".

Após a saída de Freeland no cargo de diretor de futebol, o Botafogo voltou a negociar com André Mazzuco, novo dirigente, no comando. Anteriormente, a pedida salarial de Rafael Carioca foi maior do que o Alvinegro pretendia pagar pelo volante. Além disso, o jogador tem contrato com o clube mexicano até junho de 2023 e multa rescisória de R$ 27 milhões.

Por outro lado, o Alvinegro ainda não formalizou uma proposta oficial e, por isso, deve tentar reduzir os valores do jogador. Com grande passagem pelo Atlético-MG, Rafael Carioca nunca escondeu o desejo de defender o Botafogo. No entanto, admitiu que não irá forçar uma saída do Tigres, com quem tem vínculo desde 2017.