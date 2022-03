Lúcio Flávio projeta confronto do Botafogo contra o Fluminense nas semifinais do Estadual - Foto: Reprodução/Botafogo TV

Lúcio Flávio projeta confronto do Botafogo contra o Fluminense nas semifinais do EstadualFoto: Reprodução/Botafogo TV

Publicado 13/03/2022 19:15

Rio - O técnico interino do Botafogo, Lúcio Flávio, projetou o duelo contra o Fluminense, pelas semifinais do Estadual, na próxima segunda-feira (21), pelo jogo de ida, às 20h, no Nilton Santos. Em entrevista coletiva, neste domingo, após o empate por 2 a 2 com o Audax-RJ, o treinador afirmou que encara o confronto com o tom de "superação".

"Sabemos da qualidade do adversário, podemos ao longo da competição enfrentá-los e agora é preparar nossa equipe da melhor forma possível. Acima de tudo é se superar num momento como esse. Os jogadores estão de parabéns por chegar a uma classificação depois de três anos sem o Botafogo conseguir ir às semifinais", disse Lúcio Fláivo.

Além disso, Lúcio Flávio comentou sobre a semana livre que o Botafogo terá para poder se concentrar no duelo da semifinal. Por outro lado, o Fluminense enfrentará o Olímpia, na próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco, pelo jogo de volta da terceira fase da pré-Libertadores.

"Essa semana será importante especialmente para recuperar alguns jogadores com os quais não podemos contar nos últimos jogos e condicioná-los melhor e tentar preparar da melhor maneira possível o Botafogo. É um jogo diferente, decisivo. Sabemos que no jogo da primeira fase não tivemos um bom resultado, mas agora tudo muda, ambiente, cabeça do atleta", concluiu.