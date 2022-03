Renzo Saravia, ex-lateral de Internacional e Porto - Divulgação

Renzo Saravia, ex-lateral de Internacional e PortoDivulgação

Publicado 14/03/2022 10:30

Renzo Saravia, ex-lateral do Porto, realizou exames médicos e foi aprovado como novo reforço do Botagogo. Contudo, o jogador não assinou contrato. Uma mudança de última hora nos termos foi o motivo.

De acordo já noticiado pelo jornalista Venê Casagrande, seus representantes fizeram novas exigências e, agora, segundo o site "Torcedores.com", o empresário do argentino, Facundo Pérez, quer aumento de sua comissão de 5% para 10% e um contrato até o fim de 2023.

A proposta, no entanto, irritou o Botafogo, que pode desistir do reforço. As pendências têm o prazo até terça-feira para serem resolvidas.

No caso de contratação do atleta, o salário seria de R$ 300 mil e já estaria acertado também o contrato até o fim do ano, renovável até o fim de 2023.

Ainda segundo informações do "Torcedores.com", o empresário aconselhou Saravia aguardar proposta melhor, já que o jogador poderia receber uma do River Plate, time argentino.