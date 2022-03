Luis Castro será o treinador do Botafogo - Reprodução

Publicado 14/03/2022 09:46

Rio - Luís Castro está cada vez mais perto de ser anunciado como novo técnico do Botafogo. No último domingo, o Al Duhail anunciou que rescindirá o contrato em comum acordo com o português, que fará sua última partida na próxima sexta-feira.

Confira a nota:

"A diretoria do clube decidiu aceitar o desejo do técnico Luís Castro de encerrar seu contrato com o time profissional de maneira consensual, dada a bola relação entre as duas partes.



A diretoria decidiu que durante o período que ele assumiu os deveres de técnico em comandar o time foi suficiente. A decisão veio após o técnico receber uma oferta de um dos clubes do Campeonato Brasileiro.



Com o acordo, o dia 18 deste mês será o último dia dele pelo clube. O clube começará a procurar um novo técnico para guiar o time na Champions da Ásia que começa em abril.



A diretoria agradece Castro pelo tempo à frente da equipe profissional e deseja sucesso para ele na nova experiência."

Apesar de ainda não ter sido oficializado como novo treinador do Botafogo, Luís Castro já vinha observando o elenco do Botafogo desde o fim de fevereiro. O português, inclusive, analisou reforços e sugeriu alguns jogadores ao Glorioso, como Lucas Piazon.

Favorito de John Textor para o cargo, Castro teve um acerto encaminhado com o Corinthians. No entanto, o investidor americano não entregou os pontos e conseguiu convencer o treinador a optar pelo Botafogo.