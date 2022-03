Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Nilton SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/03/2022 14:11 | Atualizado 14/03/2022 14:12

Rio - A novela envolvendo o acerto do Botafogo com o lateral-direito Renzo Saravia continua. Nesta segunda-feira, o Glorioso teve uma reunião positiva com o staff do argentino e enviou um novo contrato para ser avaliado pelos empresários do jogador. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

Ainda nesta segunda, Saravia cumpriu o cronograma de avaliações antes de assinar com o Glorioso e compareceu ao Nilton Santos nesta segunda-feira. O impasse ainda existe porque o empresário do atleta fez novas exigências e quis esperar outras propostas.

Apesar disso, o desejo do argentino é jogar pelo Botafogo. O clube carioca já tinha tudo acertado com o jogador para assinar até o fim do ano, com renovação prevista até o fim de 2023 em caso de metas atingidas.

Revelado pelo Belgramo, Saravia se destacou pelo Racing, sendo campeão do Campeonato Argentino pelo clube de Avellaneda. Seu bom momento, o fez ser contratado pelo Porto. Nas duas últimas temporadas, o lateral-direito foi jogador do Internacional.