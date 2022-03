Lucas Piazon é apresentado no Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Lucas Piazon é apresentado no BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/03/2022 14:28

A fim de reforçar o elenco para as semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo iniciou a regularização dos jogadores Philipe Sampaio e Lucas Piazon, de acordo com o jornalista Matheus Mandy. O prazo termina já nesta segunda-feira e demanda agilidade para ser cumprido.

Matheus Mandy fez postagem no Twitter.

"O Botafogo deu entrada nas inscrições de Philipe Sampaio e Lucas Piazon para as semifinais do Campeonato Carioca. Sampaio, inclusive, assinou um contrato até metade de 2025, e não 2024. Clube corre contra o tempo, já que a Ferj mudou o início das semifinais. O prazo final é hoje(14)."

O dia final para inscrever novos reforços precisa ocorrer antes do penúltimo dia que anteceder à fase eliminatória. A Ferj marcou o início das semifinais na quarta-feira, com Vasco x Flamengo. Por isso, o prazo é considerado curto para o Alvinegro.

Philipe Sampaio, zagueiro, veio do Guingamp e terá vínculo com o clube carioca até a metade de 2025. Já Lucas Piazon foi emprestado pelo Braga até o meio do ano que vem.