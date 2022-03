Felipe Neto - Reprodução

Publicado 14/03/2022 19:58

Rio - A Ferj definiu a arbitragem para os jogos das semifinais do Campeonato Carioca. Para o duelo entre Botafogo e Fluminense, foi escalado o árbitro Grazianni Maciel Rocha e o operador de VAR Rodrigo Nunes de Sá. Quem não gostou das escolhas foi o influencer e ex-patrocinador do Alvinegro, Felipe Neto.



A Ferj é uma vergonha, uma entidade nojenta. Escalaram o mesmo árbitro e o mesmo operador de VAR para Botafogo x Fluminense. A dupla do jogo escandaloso contra o Flamengo, que se recusou a marcar o pênalti mais claro do ano. E o Botafogo não fará nada, pelo visto", escreveu o youtuber.



O lance a que Felipe Neto se refere ocorreu no dia 23 de fevereiro, quando o Botafogo perdeu para o Flamengo por 3 a 1. Na ocasião, a torcida e jogadores do Botafogo reclamaram de um possível pênalti por conta de um toque de mão de Pedro dentro da área. O árbitro não marcou e não foi ao VAR analisar o lance.