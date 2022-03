John Textor busca reforços para o Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/03/2022 15:59

Com o investimento do americano John Textor, o Botafogo vive uma nova perspectiva no Campeonato Brasileiro. Contudo, a aproximação da data de início da competição, marcada para 9 de abril, preocupa parte dos torcedores. Os comentaristas Casagrande e Júnior reforçaram essa preocupação no programa "Seleção Sportv", nesta segunda-feira.

"O grande objetivo do Botafogo nessa volta à Série A é a permanência na Série A. O problema é que está se armando agora para o Brasileiro que começa daqui a um mês. Minha preocupação é como vai chegar o Botafogo numa competição que tem um nível muito maior do que o Carioca. Reforços ajudam, claro, mas e o entrosamento? A ideia de jogo? Essa é a minha preocupação", opinou Júnior.

Casagrande deu como exemplo o Grêmio no ano passado, quando conseguiu reação na reta final, mas não reverteu o rebaixamento, mesmo com um time considerado forte em relação a outros clubes.

"O Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro. O começo é muito importante, porque se começar muitas rodadas na zona de rebaixamento, vocês viram o que aconteceu com o Grêmio no ano passado. A pressão começa a aumentar, o desespero, cobrança, imprensa, torcida e tudo o mais. Preocupa o início do Botaogo no campeonato, não pode ficar lá embaixo. Talvez no dia 10 não tenha ainda uma equipe forte como se espera para se manter na Série A e ano que vem ter um time realmente competitivo. Sou fã da história do Botafogo, Roberto Miranda é um ídolo que eu tenho, Rogério, Gerson, Jairzinho… Tenho um carinho muito grande pelo Botafogo, mas me preocupa esse arranque inicial", analisou o comentarista.

O Alvinegro já anunciou as contratações do meia Lucas Piazon e do zagueiro Philipe Samapaio. Está próximo de anunciar também, o lateral ex-Porto e Internacional, Renzo Saravia. Além dos jogadores, está de chegada marcada o treinador Luís Castro.